У лікарнях - 40 постраждалих внаслідок подій у Києві

Станом на ранок 6 грудня в київських лікарнях залишаються 40 осіб, які постраждали внаслідок подій на Майдані Незалежності та під Адміністрацією Президента.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам головний лікар Київської міської станції швидкої допомоги Анатолій Вершигора.

За його словами, у всіх постраждалих травми легкого та середнього ступенів тяжкості.

Загалом, за його інформацією, починаючи з 30 листопада, до пунктів швидкої допомоги звернулися 348 постраждалих внаслідок подій у центрі Києва. 156 з них було доставлено до лікарень. При цьому Вершигора припустив, що частина травмованих у подіях в центрі міста могла не звертатися до пунктів швидкої допомоги.

Як зазначив Вершигора, до цієї кількості постраждалих не входять міліціонери, лікуванням яких займається їхня відомча служба.

За словами головного лікаря лікарні швидкої допомоги Олександра Ткаченка, починаючи з 30 листопада, до його лікарні звернулося 68 постраждалих внаслідок подій на Майдані та Банковій. 24 з них були госпіталізовані, 44-м була надана амбулаторна допомога. На даний момент в лікарні перебуває 9 постраждалих, 6 з яких проходять лікування під вартою, ще 3 знаходяться в нейрохірургічному відділені.

За словами Ткаченка, у госпіталізованих травми легкого та середнього ступенів тяжкості, зокрема це струси мозку, перелом кінцівок та забої.

Говорячи про характер отриманих травм, Ткаченко зазначив, що в основному ушкодження були отримані внаслідок побиття. Переважна більшість постраждалих, за його словами, це кияни.