Оселедець підтримує серцево-судинну систему

Група шведських учених з Технологічного університету в Гетеборзі, на чолі з Хелен Линквист, виявила, що оселедець має багато корисних властивостей. Цей вид риби захищає від атеросклерозу і підтримує серцево-судинну систему.

У дослідженні брали участь добровольці, які їли 150 г філе оселедця п`ять разів на тиждень. Експерти ретельно контролювали стан їх здоров`я і з`ясували, що оселедець впливає на організм надзвичайно позитивно.

Регулярне споживання оселедця допомагає знизити “поганий“ холестерин і зміцнює стінки кровоносних судин. Це означає значне зниження ризику серцево-судинних захворювань і атеросклерозу.

На думку експертів, м`ясо оселедця може замінити деякі з найдорожчих риб, наприклад, лосося. Оселедець майже так само корисна, але враховуючи різницю в ціні, її можна їсти набагато частіше.

Фахівці розповіли, як правильно харчуватися взимку. Крім рибних продуктів, дуже корисні такі овочі, як буряк, морква, редька Не забувайте і про спеції – корицю, імбир, перець. Вони бадьорять. Також безліч необхідних взимку вітамінів міститься в горіхах, особливо мигдалі.

А червона або чорна риб`яча ікра допоможе схуднути. Цей делікатес містить повноцінний білок, вітаміни, йод і поліненасичені жирні кислоти. Улюблені ласощі не тільки забезпечить організм необхідними мікроелементами і вітамінами, але і “витіснить“ шкідливі жири.