Любителі чаю і кави рідше захворюють на рак нирки

Американські учені з Медичної школи Гарвардського університету, вивчивши дані 13 досліджень, дійшли висновку, що люди, які у великих кількостях п`ють каву і чай, рідше захворюють на рак нирки.

Згідно даним дослідження ученими було встановлено, що у тих, хто щодня випивав у середньому по три і більше чашок кави об`ємом 240 мілілітрів, шанси захворіти на рак нирки зменшувалися на 16%, у порівнянні з тими, хто пив каву раз на день або рідше.

Також фахівці з`ясували, що щоденне вживання хоча б однієї чашки чаю було пов`язане з 15-відсотковим зниженням ризику розвитку онкологічного захворювання, в той час, як молоко, прохолодні напої і соки ніяк не впливали на частоту захворювань.

Що характерно, благотворний вплив чаю і кави залишався таким же і після таких чинників ризику раку нирки як куріння, ожиріння і підвищений кров`яний тиск.

Американські учені вважають, що антиракові властивості чаю і кави можуть бути пов`язані зі здатністю цих напоїв підвищувати чутливість тканин організму до інсуліну. Адже підвищені рівні цього гормону в організмі вважаються одним із чинників ризику багатьох різновидів ракових захворювань.

Корреспондент.net