В Івано-Франківську 2008 рік оголошено Роком медицини

В Івано-Франківську 2008 рік оголошений Роком медицини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міський голова Івано-Франківська Віктор АНУШКЕВИЧУС на прес-конференції за підсумками року.

За його словами, близько 20 млн. грн. необхідно для закупівлі сучасного медичного обладнання. В.АНУШКЕВИЧУС наголосив, що Івано-Франківськ стане першим містом в Україні, де влада одразу купує 15 карет "швидкої допомоги". Половину з них лікувальні заклади міста отримають до початку нового року. Ціна одного автомобіля – 44 тис. доларів.

Нині у місті працюють 22 карети "швидкої допомоги". З них лише одна відповідає усім нормам.

Враховуючи кількість населення Івано-Франківська, зауважив В.АНУШКЕВИЧУС, місту потрібно 46 карет "швидкої допомоги".