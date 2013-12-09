Чим корисні соляні лампи

Соляні лампи — це природний очисник повітря. Її радять купувати тим, хто має проблеми з дихальними шляхами — ангіну, бронхіт. Також ти, хто переніс операцію на легенях. Таким з увімкненою в кімнаті лампою стає легше дихати. Лампи продають в інтернет-магазинах, в санаторіях. Соляні лампи долають шкідливий вплив побутової техніки на організм.

"Вся побутова техніка виділяє позитивно заряджені іони, - каже столичний терапевт Роза Дорошенко. - Коли їх забагато, організм виділяє гормони стресу. Погіршується сон, з часом виникають гормональні збої, депресія, безсоння, хвороби серця".

Сіль виділяє негативні іони. Їх багато у повітрі після дощу. Як їх вдихнути, тиск стає нормальний, легше дихати, голова не болить, втома зникає. Після пологів жінка швидше відновлюється. Негативні іони поліпшують увагу, зменшують біль після операцій. Рани швидше гояться.

У кімнаті, де висока вологість, соляну лампу радять тримати увімкненою постійно.

"Вона притягує усю вологу, тому сирості в приміщенні не буде. Та якщо в сирості тримати вимкненою, лампа очне танути і підтікати. Краще не вимикати зовсім".

"Щоб дихати оздоровленим повітрям, не обов`язково їхати в соляні печери. Атмосферу такої печери можна влаштувати в себе вдома. Ідеально, якщо в одному кутку кімнати стоятиме соляна лампа, а в іншому- зволожувач повітря. При зволожувачі лампу можна не вимикати зовсім. Повітря і мікроклімат у вас буде такий, що не відрізнити від курортного".

Основна перевага ламп із солі — те, що в них є натрій хлор. При нагріванні насичує повітря корисними іонами, які оздоровлюють організм.

"Чутливі люди відразу знають, коли лампу треба вимикати. А одна моя знайома сказала: вимикай вже лампу, у мене в горлі пересохло".

На лампі із природнього пласту солі видно полоски солі, вклаплення різних кольорів.

"Ще красивіше така виглядає, коли підсвічується. Лише солотвинські лампи мають чорний колір, таких більше ніде не має. Сіль у природі чорніє від лікувальної грязі. У солотвинській солі немає крейди. Це дуже добре, бо крейда при нагріванні випаровується в повітря, осідає в легенях. Вивести її звідти дуже складно".

gazeta.ua