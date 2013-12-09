Сьогодні в Україні погодні умови ускладняться

На заході сильні снігопади

Сьогодня, 9 грудня, в Україні очікується ускладнення погодних умов. Як повідомили УНІАН в Українському гідрометеоцентрі, у західних, північних та більшості центральних областей місцями сильний сніг, в Україні місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця, хуртовини, снігові замети, пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с.

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