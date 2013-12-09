МОЗ закликало учасників акцій не перешкоджати роботі "швидкої"

Міністерство охорони здоров’я України закликає організаторів та учасників масових акцій у центрі Києва не перешкоджати роботі швидкої допомоги.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МОЗ України.

«У зв’язку з проведенням масових заходів у центрі столиці значна частина Печерського району Києва виявилася заблокованою для автомобільного транспорту. Це суттєво ускладнює, а іноді й унеможливлює, проїзд автомобілів екстреної медичної допомоги, які направляються на виклики жителів Києва з гострими станами - серцевими нападами, інсультами, невідкладними хірургічними патологіями», - йдеться у повідомленні.

Тож Міністерство охорони здоров’я звертається до організаторів та учасників масових заходів не вдаватися до несанкціонованого перекриття проїзної частини вулиць та не чинити перешкод пересуванню містом бригад швидкої медичної допомоги, адже наслідком несвоєчасно наданої медичної допомоги може бути непоправна трагедія. «Здоров’я та життя кожної людини залишаються безцінними за будь-яких суспільних заходів та політичних обставин», - наголошують у МОЗ України.