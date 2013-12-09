Найкорисніші продукти для людини

Горіхи. Якщо ви виключили зі свого меню горіхи, вирішивши, що вони містять занадто багато жиру, знайте, що це негативно позначиться на вашому здоров`ї. Після проведення ряду досліджень вчені заявили, що вживання в їжу горіхів знижує ризик смерті. Тільки жменька горіхів в день зменшує ризик передчасної смерті на 20% . Крім того, люди, які споживають горіхи, рідше страждають від ожиріння.

Оливкова олія. Ключовим компонентом середземноморської дієти є саме оливкова олія, яку лікарі рекомендують споживати для зниження ймовірності виникнення раку, захворювань серця, гіпертонії, ожиріння т. д. Також оливкова олія запобігає втраті пам`яті.. Останні дослідження впливу оливкової олії і середземноморської дієти мають особливий інтерес для жінок: виявилося, що цільне зерно з оливковою олією, овочі, риба, горіхи - ідеальний варіант меню для тих, хто хоче скинути зайві кілограми.

Соя. Вживання сої позитивно впливає на стан організму в цілому, сприяє очищенню від холестерину і липидов.Соевые боби дуже корисні для здоров`я, стверджують медики, але від соєвого соусу краще відмовитися: в ньому дуже багато солі. У той же час соя може попередити розвиток атеросклерозу, а також знижує ризик виникнення інфаркту і інсульту.

Чорниця. В результаті досліджень, які проводили на щурах, вдалося встановити, що вживання чорниці позитивно впливає на стан здоров`я і тривалість життя. Ягоди зміцнюють капіляри і покращують роботу мозку, підвищуючи розумові здібності. Крім того, чорниця корисна при короткозорості, адже зупиняє розвиток хвороби, і знижує рівень цукру в крові, що особливо важливо для людей похилого віку. Так, є ще один плюс: чорниця і зелений чай допоможуть схуднути.

Вівсянка. Ідеальний варіант для тих, хто хоче скинути пару-трійку кілограмів. Дане блюдо не тільки корисно для здоров`я, але й дарує почуття насиченості. За словами вчених, вживання вівсянки запобігає розвитку серцевих захворювань, а тому його потрібно включити в раціон людям старше 35 років. Крім того, тарілка вівсяної каші містить чверть денної норми клітковини.