Найкорисніші продукти для людини
Жодного дня без горіхів...
Горіхи. Якщо ви виключили зі свого меню горіхи, вирішивши, що вони містять занадто багато жиру, знайте, що це негативно позначиться на вашому здоров`ї. Після проведення ряду досліджень вчені заявили, що вживання в їжу горіхів знижує ризик смерті. Тільки жменька горіхів в день зменшує ризик передчасної смерті на 20% . Крім того, люди, які споживають горіхи, рідше страждають від ожиріння.
Оливкова олія. Ключовим компонентом середземноморської дієти є саме оливкова олія, яку лікарі рекомендують споживати для зниження ймовірності виникнення раку, захворювань серця, гіпертонії, ожиріння т. д. Також оливкова олія запобігає втраті пам`яті.. Останні дослідження впливу оливкової олії і середземноморської дієти мають особливий інтерес для жінок: виявилося, що цільне зерно з оливковою олією, овочі, риба, горіхи - ідеальний варіант меню для тих, хто хоче скинути зайві кілограми.
Соя. Вживання сої позитивно впливає на стан організму в цілому, сприяє очищенню від холестерину і липидов.Соевые боби дуже корисні для здоров`я, стверджують медики, але від соєвого соусу краще відмовитися: в ньому дуже багато солі. У той же час соя може попередити розвиток атеросклерозу, а також знижує ризик виникнення інфаркту і інсульту.
Чорниця. В результаті досліджень, які проводили на щурах, вдалося встановити, що вживання чорниці позитивно впливає на стан здоров`я і тривалість життя. Ягоди зміцнюють капіляри і покращують роботу мозку, підвищуючи розумові здібності. Крім того, чорниця корисна при короткозорості, адже зупиняє розвиток хвороби, і знижує рівень цукру в крові, що особливо важливо для людей похилого віку. Так, є ще один плюс: чорниця і зелений чай допоможуть схуднути.
Вівсянка. Ідеальний варіант для тих, хто хоче скинути пару-трійку кілограмів. Дане блюдо не тільки корисно для здоров`я, але й дарує почуття насиченості. За словами вчених, вживання вівсянки запобігає розвитку серцевих захворювань, а тому його потрібно включити в раціон людям старше 35 років. Крім того, тарілка вівсяної каші містить чверть денної норми клітковини.