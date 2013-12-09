Що треба знати при лікуванні псоріазу

12:18, 09 грудня 2013
Країна
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Не зловживайте гормонами

Псоріаз - це хронічне захворювання шкіри з характерними червоними плямами, що лущаться.

Плями покриті сріблястими лусочками, сверблять і виглядають непрезентабельно. Найчастіше такі плями при псоріазі з`являються на колінах і ліктях. Крім того, при псоріазі часто вражаються нігтьові пластинки. На шкірі нерідко формуються пухирі і тріщини.

Нічого виразного про причини псоріазу, зв`язок з інфекціями або спадковістю не сформульовано досі. Найбільш популярною зараз вважається точка зору, яка вважає псоріаз аутоімунним захворюванням.

Що ж власне відбувається зі шкірою при псоріазі?

Клітини шкіри поводяться абсолютно нормально, тільки життєвий цикл їхній прискорюється разів у десять. Тому і формуються такі дивні плями, і саме тому з`являється характерне відлущування (за типом лупи).

Різні методи і прийоми лікування псоріазу різною мірою ефективні у різних хворих. Якщо простіше - потрібно пробувати, щоб зрозуміти, що саме вам допомагає. Для того щоб не кидатися на відверто шарлатанські засоби, почніть з візиту до ключового щодо псоріазу дерматолога у вашому місті (районі міста). Ваша мета - отримати консультацію про реальні методи лікування.

Дуже важливо: Ні в якому разі не зловживайте гормональними мазями та кремами.

Незважаючи на швидкий ефект, це дуже небезпечна штука, яку можна використовувати тільки зрідка. При тривалому застосуванні (а спокуса з`являється відразу) гормональні засоби провокують різке погіршення процесу і розширення вогнищ ураження.

Таким чином - лікування псоріазу в домашніх умовах передбачає профілактику загострень і пом`якшення симптомів захворювання.

Зниження ризику алергічних реакцій.

Будь-яка алергія провокує загострення псоріазу, тому для алергіків важлива гіпоалергенна дієта, постійне вологе прибирання приміщення, прийом антигістамінних препаратів у період сезонних алергій.

Обмеження в харчуванні.

Переїдання, вживання великої кількості пряних, гострих, копчених продуктів також провокує псоріаз.

Взагалі будь-які проблеми з травною системою миттєво відображаються на шкірі навіть у здорової людини. Хворі на псоріаз мусять ще уважніше ставитися до своєї ваги, якості і кількості вживаної їжі.

Догляд за шкірою.

Ні в якому разі не тріть і не розчісуйте бляшки. Причину захворювання ви не усунете, а інфекцію можна занести запросто. Гарячі ванни при псоріазі протипоказані. Взагалі краще користуватися душем. У період загострення - ніяких ванн взагалі. Не намагайтеся видаляти бляшки і після купання. Це не ороговіла тканина, а живі клітини - можна травмувати

Мило потрібно підбирати м`яке лужне. Взагалі бажано перейти на якісні дитячі засоби гігієни. Шкіра при псоріазі сушиться, тому потрібно підібрати відповідні засоби для зволоження. Осушувати шкіру можна тільки легкими рухами.

lady.tochka.net

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