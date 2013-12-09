Як вберегтися від застудних захворювань

У будівлі Київської міської державної адміністрації лікарі консультували учасників акції протесту з приводу того, як найефективніше вберегтися від застудних та інфекційних захворювань, ризик передачі яких значно збільшується у місцях великого скупчення людей.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

За словами головного лікаря Київського міського центру здоров’я Отто Стойки, найбільше ризикують захворіти на недуги, що передаються повітряно-крапельним шляхом, люди, які тривалий час перебувають у закритих приміщеннях.

«Наполегливо раджу всім, хто знаходиться у приміщеннях, де перебуває велика кількість народу, не нехтувати такими засобами захисту як марлеві пов’язки, користуватися оксоліновою маззю, в профілактичних цілях приймати противірусні препарати та вітаміни», – зазначив Стойка.

Крім консультацій, медичних масок та оксолінової мазі, мітингувальники отримали від фахівців Департаменту охорони здоров’я трав’яні напої, підтримуючі імунну систему, та буклети з порадами лікарів.