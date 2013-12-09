Чим корисний імбир

Сучасна медицина, як і нетрадиційна, визнає користь спецій. Наприклад, насіння коріандру багаті ліналоола і декановою кислотою, пише Меддэйли. Ці сполуки знижують рівень "шкідливого холестерину" і цукру, підвищуючи концентрацію" корисного холестерину " . 1-2 чайні ложки коріандру показані людям із хворобами серця і діабетом.

Куркума корисна для серця через куркумін. Це потужний антиоксидант, що знижує ризик утворення тромбів, запалення і володіє антіпроліфератівними властивостями. А чорний перець містить у собі активне з`єднання, пиперин, що також знижує холестерин. Це дозволяє відновитися серцю після серцевого нападу Але варто пам`ятати, що пиперин впливає на роботу препаратів, що розріджують кров.

Кориця стимулює кровообіг, позитивно позначається на співвідношенні " шкідливого" ​​і " корисного" холестерину, покращує показники інсулінової резистентності. У свою чергу, насіння пажитника скорочують концентрацію ліпідів - загального холестерину і тригліцеридів. Сапоніни сприяють метаболізму цукру, холестерину і захищають від раку.

Імбир розслабляє кровоносні судини, стимулює приплив крові та полегшує біль. Він знімає запалення, нерідко супроводжує діабет, хвороби серця і рак. Ще імбир розріджує кров і знижує холестерин. Часник теж знижує холестерин, що є чинником ризику щодо утворення тромбів і високого тиску.