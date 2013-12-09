Чоловіче здоров'я після 50 років

Олександр Ковалевський - лікар- терапевт вищої категорії "Медичного центру на Леонтіївському" - розповідає, чи можуть чоловіки середніх років уникнути урологічних проблем.

"Прийнято вважати, що урологічні проблеми неминучі, якщо ви чоловік і вам 50. Але, насправді, зберегти здоров`я можна і потрібно. Існують добре зарекомендувані себе заходи профілактики, слідуючи яким, чоловік навіть у віці за 50 зуміє уникнути проблем з урологічної сферою. Правила ці досить прості, і дотримуватися їх нескладно.

Для профілактики захворювань, що передаються статевим шляхом, в якості засобу бар`єрної контрацепції при випадкових статевих зв`язках завжди слід використовувати презерватив. Навіть за наявності обмеженого числа статевих партнерів при інтимній близькості без бар`єрних контрацептивів потрібно двічі на рік проходити обстеження на виявлення ЗПСШ і запалення передміхурової залози, оскільки у людей з гарним імунітетом захворювання можуть протікати безсимптомно протягом тривалого часу.

Щороку, починаючи з 45 років, для своєчасного виявлення аденоми і раку простати потрібно проходити профілактичне обстеження стану передміхурової залози. Якщо рак простати був виявлений у когось з родичів, приступати до обстежень треба вже в 40 років. Всі ці заходи допоможуть і в зрілому віці вести повноцінний спосіб життя і відчувати себе справжнім чоловіком " .