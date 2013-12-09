Завдяки інтернет-порталу в Україні усиновлено понад 6 тис дітей

Сьогодні Всеукраїнський портал національного усиновлення www.sirotstvy.net , який створений і реалізується в рамках програми «Сирітству - ні!» Фонду Ріната Ахметова «Розвиток України», святкує 4 роки своєї роботи.

На сайті розміщено анкети дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які підлягають усиновленню.

«Коли портал "Сирітству - ні" тільки починав свою роботу, ми розуміли: навіть одна дитина, влаштована у сім`ю, вартує витрачених зусиль! За 4 роки роботи порталу 6214 дітей знайшли нові сім`ї, а кількість відвідувачів порталу збільшилася вдвічі. Ми хочемо сказати спасибі всім нашим партнерам і однодумцям, усім , хто допомагає нашій команді знаходити сім`ї для українських дітей і боротися з інтернатної системою», - зазначає керівник програми «Сирітству - ні!» Благодійного фонду Ріната Ахметова "Розвиток України" Дар`я Касьянова.

З початку 2013 року з бази даних Всеукраїнського порталу національного усиновлення www.sirotstvy.net програми «Сирітству - ні» було «знято» 1575 анкет про дітей. Тепер ці дівчатка і хлопчики живуть з мамами і татами. На порталі потенціальні батьки можуть проконсультуватися з юристами, психологами, соцпрацівниками. Працює «гаряча» телефонна лінія з питань усиновлення .

Партнерами інтернет порталу «Сирітству - ні!» є Мінсоцполітики, «Магнолія ТВ», ФК «Шахтар», агенство УНІАН, центральні та регіональні ЗМІ.

Нагадуємо, телефон всеукраїнської гарячої лінії з питань усиновлення - 0800 50 14 14. Дзвінки зі стаціонарних телефонів і мобільних операторів безкоштовні. Також питання можна надсилати на адресу sirotstvy_net@ukr.net