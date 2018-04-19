Навики надання першої допомоги, якими має володіти кожен

Впродовж багатьох років нам давали численні рекомендації з виживання, але що, якщо ви дійсно опинилися поряд з людиною, якій негайно потрібна ваша допомога (наприклад, людина втратила свідомість або задихається). Давайте дізнаємося, що ж все-таки необхідно зробити, якщо потерпілий знаходиться на межі життя і смерті.

Перш за все ми повинні нагадати, що найперше, що ви повинні зробити – це подзвонити в швидку допомогу. Потім вирішити, яку допомогу ви в змозі надати постраждалому.

Коли бортпровідник проводить інструктаж перед польотом, він підкреслює необхідність надання допомоги в першу чергу собі – інакше у вас не буде можливості допомогти кому-небудь ще.

Вам не обов`язково бути медпрацівником, щоб зуміти врятувати людське життя, все що необхідно – це запам`ятати базові рекомендації по наданню першої допомоги.

Як правильно робити штучне дихання

Коли ми говоримо про навики надання першої допомоги, перше, що приходить на думку – це серцево-легенева реанімація або штучне дихання – спосіб, який може врятувати людину, якщо у неї трапився серцевий напад. Звичайно, пройти навчальний курс було б незайвим, але навіть без тренування ви зможете врятувати чиєсь життя.

Штучний масаж серця можна робити всім (окрім немовлят), чиє серце перестало битися. Техніка масажу виконується неглибокими натисканнями на грудну клітку з частотою близько 100 разів на хвилину і триває до прибуття медиків.

Перша допомога при інфаркті (серцевому нападі)

Кожна сьома смерть відбувається через хвороби серця, тому дуже важливо знати ознаки, а також правила надання першої допомоги при серцевому нападі. Буває, що в одних випадках симптоми указують на зупинку серця (що також вимагає проведення серцево-легеневої реанімації), в інших же випадках все на так драматично, і може виявитися, що у людини звичайна печія.

Після того, як ви подзвонили в швидку, дайте хворому пігулку аспірину, проте переконайтеся, що у нього немає алергії, йому більше 16 років, а також, що він не приймає ліки, які не поєднуються з аспірином.

Якщо людина задихається

Іноді в ресторанах вішають постери, що ілюструють прийоми Геймліха, – план дій при наданні допомоги поперхання, коли дихальні шляхи перекриті шматком їжі або іншим предметом. Шанси, що такі плакати ми побачимо в своєму повсякденному житті невеликі.

Примітка: перш, ніж робити поштовхи в живіт, необхідно зробити 5 ударів долонею по спині.

Для немовлят і дітей, чиї маленькі трахеї і схильність до проковтування випадкових предметів вселяють в батьків постійний страх, існують інші методики надання першої допомоги.

Як врятувати потопаючого

Це одна з найпоширеніших смертей від нещасного випадку, особливо серед дітей. Якщо ви недосвідчений плавець, то запам`ятаєте, що пливти до людини, щоб його врятувати – це останнє, що ви можете для неї зробити. Пропонуємо вам наступну формулу для порятунку потопаючого: «Дістань, кинь, греби, пливи»

Дістань. Якщо людина тоне поряд з краєм басейну або пірсу, ляжте навзнаки на землю і спробуйте дотягнутися до того, що тоне. Використовуйте гілку дерева, весло, рушник або шест у випадку, якщо ви не можете дотягнутися до людини. Якщо необхідно, то пірніть і, тримаючись за край басейну або пірсу, спробуйте дотягнутися до потопаючого.

Кинь. Киньте рятівний круг (якщо він є під рукою).

Греби. Підпливіть до тонучої людини на човні.

Пливи. Пливти самостійно – це крайній захід. Візьміть з собою рятівний круг, рушник або сорочку, щоб узяти тонучу людину на буксир.

Як зупинити кровотечу

Існують різні види кровотечі, починаючи від маленької подряпини, закінчуючи серйозною артеріальною кровотечею. В цьому випадку ваше завдання – якомога раніше зупинити кровотечу. Вимийте руки і надіньте медичні рукавички (якщо такі є, також може підійти поліетиленовий пакет), потім:

Укладіть потерпілого і накрийте його ковдрою.

Видаліть явний бруд і сміття з рани, але не намагайтеся витягнути з неї великі предмети самостійно.

Накладіть пов`язку з бинтів або чистої тканини на 20 хвилин і не відривайте пов`язку від рани, щоб подивитися, чи не зупинилася кровотеча.

Прикладіть, якщо необхідно, марлю.

Якщо кровотеча не зупиняється, натисніть безпосередньо на артерію: больові точки на руці знаходяться з внутрішньої сторони руки, трохи вище за лікоть і трохи нижче за пахву. Больові точки на нозі розташовані за коліном і в паху. Стисніть головну артерію в цих ділянках навпроти кості. Тримайте пальці рівно. Іншою рукою продовжуйте тиснути на рану.

Як тільки кровотеча зупинилася, залиште пов`язку на місці і спробуйте зафіксувати травмовану частину тіла.

Як лікувати опік

Великі і серйозні опіки, звичайно, повинні бути оброблені лікарем, проте доктор Метью Хоффман дає наступну пораду: «Негайно промийте місце опіку прохолодною водою протягом 10 хвилин. Потім охолодіть шкіру вологим компресом. У жодному випадку не прикладайте до місця опіку лід або олію. Акуратно очистіть шкіру м`яким милом і водою. Щоб полегшити біль, можна прийняти ацетамінофен (Тайленол) або ібупрофен (Мотрин). Легкі опіки на поверхні шкіри не потрібно перев`язувати».

Канал ВВС, проте, рекомендує промити опік протягом 20 хвилин холодною проточною водою (цей захід стримає біль на 3 години), а також радить зняти одяг і коштовності з місця опіку.

До речі, те, що олія допомагає від опіків – це міф. Люди лікують опіки йогуртом, томатною пастою, сирими яєчними білками, нарізаною картоплею. Але продукти харчування залиште для їжі.

Як прийняти пологи в машині (або іншому місці)

Вважається, що одним із страхів вагітної жінки і її партнера є страх приймати пологи самостійно. І якщо ви не часто буваєте в товаристві вагітної жінки, то уміння приймати пологи – не найважливіше для вас уміння, але ви ніколи не знаєте, в якій ситуації можете опинитися. Тому наступні поради, узяті з «Довідника по виживанню в найсприятливіших обставинах», допоможуть вам справиться з цією ситуацією (до речі, в ньому ж мовиться, що в принципі дитина може з`явитися на світ самостійно – просто їй потрібно трохи допомогти).

Вирахуйте час скорочення матки. Так ви зрозумієте, чи дійсно почалися пологи: час між переймами становить від 3 до 5 хвилин, а потім від 40 до 90 секунд, а по частоті і силі перейми збільшуються протягом години. Це стосується ніколи не народжуючих жінок.

Підтримуйте головку і тіло дитини по ходу його руху з утроби матері.

Обітріть новонародженого і тримайте його в теплі. Обов`язково видаліть пальцями рідину, що накопичилася, з рота, якщо необхідно.

Зав`яжіть вузлом пуповину в декількох сантиметрах від дитини мотузком (або шнурком).

Ви не повинні самостійно перерізувати пуповину, якщо ви недалеко від лікарні. Якщо все-таки вам доведеться чекати медичної допомоги довше, то акуратно переріжте пуповину, перев`язавши її на декілька сантиметрів ближче до матері, потім розрізайте її між вузлами, що вийшли.

Як перенести людину

Часто краще залишити постраждалого на місці до приїзду швидкої допомоги. Ніколи не намагайтеся перемістити людину з пошкодженнями голови, шиї або хребта. Але бувають випадки, коли вам необхідно перенести постраждалого в безпечне місце. Якщо ви не дуже сильні, а людина дуже важка для вас, то наступні рекомендації допоможуть вам справитися з цим завданням, не заподіюючи шкоди ні вам, ні постраждалим.

Переконайтеся, що людина розташована до вас обличчям. Візьміть руку і перекиньте собі через плече.

Встаньте на коліна або сядьте так, щоб середина тулуба постраждалого була напроти вашого плеча.

Підведьтеся, відштовхуючись ногами і стегнами, не нахиляйтеся вперед, інакше можна пошкодити спину.

Таким чином, людина висітиме у вас на плечі, і ви зможете йти.

Сподіваюся, що вам ніколи не доведеться вдаватися до надання першої допомоги, але тепер ви знаєте, що можна зробити залежно від ситуації, що склалася.

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