Спеції - "ліки" для сердечників і діабетиків

Сучасна медицина, як і нетрадиційна, визнає користь спецій. Наприклад, насіння коріандру багате на ліналоол і деканову кислоту, пише Financial Express. Ці сполуки знижують рівень "шкідливого холестерину" і цукру, підвищуючи концентрацію "корисного холестерину". 1-2 чайних ложки коріандру показані особам з хворобами серця і діабетом.

Куркума корисна для серця завдяки куркуміну. Це сильний антиоксидант, що знижує ризик утворення тромбів, запалення і має антипроліферативні властивості. А чорний перець включає активну сполуку, піперин, що також знижує холестерин. Це дозволяє відновитися серцю після серцевого нападу. Та варто пам`ятати, що піперин впливає на роботу препаратів, зокрема, тих, що розріджують кров.

Кориця стимулює кровообіг, позитивно позначається на співвідношенні "шкідливого" і "корисного холестерину", покращує показники інсулінової резистентності.

Імбир розслабляє кровоносні судини, стимулює притік крові і полегшує болі. Він також знімає запалення, яке нерідко супроводжує діабет, хвороби серця і рак. Ще імбир розріджує кров і знижує холестерин. Часник теж знижує холестерин, ризик утворення тромбів і високого тиску.

Meddaily