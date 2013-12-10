Негода знеструмила в Україні 47 населених пунктів

Сьогодні вночі внаслідок несприятливих погодних умов (пориви вітру, сніг) і через спрацювання систем захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 47 населених пунктів у чотирьох областях України.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, у Дніпропетровській області знеструмлено 20 населених пунктів, у Вінницькій – 14, у Кіровоградській – 8, у Херсонській – 5.

До відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.