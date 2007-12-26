Приготування київської шаурми не відповідає жодним санітарним нормам

Столичні правоохоронці звертають увагу киян на небезпеку цієї продукції. Кажуть, не варто звертати увагу на яскраву рекламу.

Знімальна група «Свідка» побувала за лаштунками чистих вітрин кіосків із продажу шаурми.

Напередодні Нового року ветеринарна міліція взялася перевіряти вуличні фаст-фуди. В таких місцях споживачів чимало, особливо наприкінці робочого дня. Голодні кияни не замислюються, в яких умовах приготували те, що вони тільки-но проковтнули.

Як приклад, перевірка пункту продажу шаурми в приміщенні станції метро Шулявської. Більшість таких закладів мають справу тільки з готовою продукцією. Та в цьому місці працював справжній конвеєр. На другому поверсі готували напівфабрикати, а на першому з посмішкою продавали.

Приміщення, приховане від сторонніх очей, - так званий цех з виготовлення напівфабрикатів для шаурми. Те, що побачили тут оперативники, не вкладається в жодні рамки санітарної гігієни. Апетит зник навіть у досвідчених фахівців.

Співробітники ветеринарної міліції не розраховували натрапити на такий клондайк санітарних порушень. Пункт харчування доволі пристойно оформили: яскрава реклама, працівники в білих халатиках. Перевірка цієї точки закінчилася б швидко, якби один із міліціянтів не звернув уваги на вхід до таємничого другого поверху.

А тут, як у фільмі жахів, - іржаві столи, брудне ганчір’я, а щойно замаринована курятина лежить поруч із котячою мискою. Фахівці побачили величезну кількість мух, тож не відкидають наявність інших небезпечних комах і тварин.

Курятину називають вразливим для псування м’ясом, а за таких умов – тим більше.

Євген Булахов, інспектор ветеринарної міліції: «Курица переносит сальмонельоз. Человек может заболеть очень быстро и легко. Так как изготавливали в таких условиях. Это минимальное, что может быть».

Працівники фаст-фуду не схотіли спілкуватися зі знімальною групою. Посилалися на те, що не розуміють української мови.

Найближчим часом цим людям світить безробіття, а їхньому роботодавцеві – відповідальність перед законом.

Євген Булахов, інспектор ветеринарної міліції: «Административная ответственность владельцу пункта. Данная продукция будет изъята и утилизирована на атестованом для этого предприятии».

За словами співробітників ветеринарної міліції, вони не вперше стикаються з такими жахливими умовами виробництва. Це, кажуть, тільки один із прикладів. Тож киянам радять бути обережними й, за можливості, харчуватися в перевірених місцях, щоб не зустрічати Новий рік на лікарняному ліжку.

НТН