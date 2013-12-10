Квашена капуста попередить виразку шлунку

Квашена капуста багата цінними вітамінами. Так, всього 200 г цього продукту покривають майже половину денної потреби у вітаміні С.

Також в ній є вітамін В6, що сприяє найкращому засвоєнню білка (ось чому квашену капусту корисно використовувати як гарнір до м`ясних страв).

Крім вітамінів, квашена капуста містить багато нікотинової кислоти, що забезпечує нормальний перебіг життєво важливих клітинних процесів і надає блиск волоссю і нігтям міцність.

Також квашена капуста багата такими мікроелементами, як калій, залізо, магній, цинк. Ще це відмінний профілактичний засіб проти виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки.

Її клітковина сприяє травленню і покращує мікрофлору кишкового тракту. Взагалі квашена капуста зміцнює імунітет, регулює обмін речовин. Спостерігається і цілющий ефект при болях у шлунку.