Харчування за групами крові

30-річна Олена Герман, кардіолог з Інституту педіатрії, акушерства і гінекології каже, люди із рідкісною 4 групою крові справді мають великий ризик серцево-судинних хвороб.

4-та група є у 7% українців. Недавно вчені з`ясували, що в організмі таких людей виробляється багато ліпопротеїну — м`якого холестерину, який закупорює артерії. Серед таких найчастіше стається інфаркт міокарда. Тому людям із 4 групою крові раз на півроку треба перевірятися у кардіолога.

Групи крові формувалися тисячами років. Спочатку була лише одна, а коли люди почали кочувати по територіях із різним кліматом і способом життя, кількість груп збільшувалася.

"Усі вони залежать в основному від того, що людина їсть і де живе. В нових місцях доводилося боротися з новими інфекціями, тому склад крові й імунітет теж змінювалися.

Четверта група крові — наймолодша. З`явилася, коли люди розселилися на різних континентах і змішали три попередні групи.

"Тоді вже не треба було боротися за виживання, тому у людей із 4 групою — слабкий імунітет, такі легко підхоплюють застуду й інфекції. У них чутливий шлунок. Тому треба їсти більше молочних продуктів, фруктів і овочів.

Корисні також вівсяна крупа, хрусткі хлібці, курятина, яйця.

Люди із 3 групою мають міцну систему травлення, можуть їсти майже усе. Найкорисніші для них — сири, кефір молоко, бо ця група виникла, коли люди почали приручати свійських тварин. Із горіхів корисні лише волоські й мигдаль.

Пацієнтам із 2 групою крові радить добре слідкувати за харчуванням, бо у таких часто порушується обмін речовин. Буває анемія, діабет, хвороби печінки і жовчного міхура.

Для цього треба їсти менше м`яса, бо воно гальмує обмінні процеси і формує запаси жиру. Від цього буває зайва вага. Таким найкраще підійде овочева дієта — вона також укріпить шлунок.

Перша група — найстійкіша до хвороб, бо була ще у первісних людей.

"Але організм сильний тоді, коли людина живе в одних і тих самих умовах. Такі зазвичай дуже "консервативні", не приймають змін клімату. Не бажано кардинально міняти і їжу, бо страждатиме серце й імунна система. Є в мене пацієнтка із першою групою, то у неї і серце боліло, й алергія на пилок квітів виникла, коли полетіла відпочивати до Тунісу.

Треба їсти менше хліба й зернових, більше вареного курячого м`яса й свинини.

gazeta.ua