Їжа для мозку

Помітили, що втомлюєтеся і "гальмуєте" ? Багато продуктів, як і принципи здорового харчування, здатні запобігти і зупинити вікове зниження пам`яті.

1 . Випийте кави для потрійної вигоди. Кава, як було показано в численних дослідженнях, сприяє поліпшенню пам`яті, процесів мислення та швидкості реакції у літніх людей. Є ще одна хороша новина для любителів кави: довготривале споживання цього напою пов`язано з більш низьким ризиком розвитку хвороби Альцгеймера.

2. Знайдіть час для гарного сніданку. Дослідження вчених з Торонто показало, що щільний сніданок допомагає чоловікам і жінкам у віці від 61 до 79 років досягати більш високих результатів в тестах на інтелект. Також вчені виявили, що діти, які з`їдають сніданок, отримують вищі оцінки на іспитах.





3. Переходьте з м`яса на рибу. Навіть консервований тунець допоможе вам вигострить свої розумові здібності. Омега кислоти, які містяться в морській рибі, важливі для підтримки пам`яті.

4. Заваріть чашку чаю ​​з шавлії. Олія шавлії підвищує рівень ацетилхоліну в головному мозку, покращує функції головного мозку і пам`яті. Крім іншого, чай з шавлії допомагає травленню.