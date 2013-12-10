Якщо у суглобах хрускіт

Хрускіт в суглобах для багатьох людей, а в першу чергу - для тих, хто регулярно відвідує спортзал і займається силовими тренуваннями, став майже буденним явищем, пише www.km.ru. Багато хто не надає йому особливого значення до тих пір, поки хрускіт не підсилюється і не починає заважати не лише любителю інтенсивних тренувань, а й оточуючим. Чи небезпечний хрускіт для здоров`я і що слід зробити, щоб від нього позбавитися?

Тим, хто регулярно відвідує фітнес-клуб і ходить переважно на силові тренування, спортивні медики рекомендують звернути увагу на хондропротектори, що представляють собою спеціальні добавки, які допомагають відновлюватися і зміцнюватися суглобам і зв`язкам. Ці препарати допомагають повноцінно відновлювати поверхню суглобів і знімати запалення зв`язок . Ці препарати можна легко придбати в спеціалізованих магазинах спортивного харчування або в аптеках у вигляді харчових добавок.

Іншим ефективним способом профілактики хрускоту в суглобах є гімнастика і спеціальні вправи, спрямовані на зміцнення зв`язок і суглобів. Різновидів так званої суглобової гімнастики сьогодні існує предостатньо. Головним правилом і запорукою успіху є, ​​в першу чергу, регулярність виконання вправ.

Наведений нижче невеликий комплекс вправ з розробленої провідними спортивними медиками системи суглобової гімнастики підійде практично кожній людині незалежно від рівня фізичної підготовки. Виконувати його рекомендується вранці. Всі вправи досить прості і не займають багато часу.

1. Вправа виконується на ліжку або дивані. Вхопіться руками за спинку і підніміть ноги таким чином, щоб гомілки злегка торкнулися чола.

2. Початкове положення - стоячи. Нахиліться кілька разів вперед, торкаючись при цьому долонями підлоги. Голову також нахиляйте вперед і назад, в такт нахилам .

3. Початкове положення - стоячи. Робіть обертальні рухи руками. Рухи здійснюються в плечовому суглобі за максимальною траєкторії. Голову при цьому повертайте вправо-вліво.

4. Початкове положення - стоячи. Нахиляйтеся черзі в різні боки, долонями сковзаєте по тулубу і стегон. Одну долоню під час нахилу направляйте вниз, до коліна, іншу - вгору, до пахви. Голову при цьому повертайте вправо- вліво в такт руху .

5. Початкове положення - стоячи. Підніміть руки і заведіть їх за спину, намагаючись торкнутися протилежної лопатки, голову при цьому нахиляйте вперед -назад.

6. Початкове положення - стоячи. Виконуйте обертання тулубом за максимальною амплітудою проти годинникової стрілки. Стисніть руки в замок, тримайте їх на висоті грудей, лікті притисніть до тулуба. Одночасно повільно обертайте головою.

7. Початкове положення - стоячи. Підтягніть одну ногу, зігнуту в коліні, якомога ближче до живота. Повторіть вправу з іншої ноги.

8. Початкове положення - стоячи. Присідання, знайомі всім ще зі шкільних уроків фізкультури. Вправу можна виконувати в різних модифікаціях (з різним положенням стоп, з вистрибуванням, прискоренням).

Даний комплекс вправ не тільки навантажує суглоби, але і задіює м`язи. Постарайтеся робити якомога більше повторів однієї комбінації за кілька підходів .