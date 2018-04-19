Топ-9 зимових процедур краси

Зима - ідеальний час для безлічі салонних процедур, які допоможуть відновитися і підготуватися до наступної весни.

Пілінг. Пілінг - король осінньо-зимового сезону. Ця процедура допомагає підвищити пружність шкіри, позбавитися дрібних дефектів шкіри і поліпшити колір обличчя. У теплу пору року робити пілінг не можна: як саме вплине ультрафіолетове випромінювання на ніжну оновлену шкіру складно передбачити, але нічого хорошого точно не буде.

Сенс процедури - механічно (ультразвук, вакуум, лазер, скраби з абразивами) або хімічно (органічні кислоти різної концентрації) знімають верхній шар шкіри, відтак активізуються відновні процеси.

Епіляція. Після лазерної і фотоепіляції шкіру необхідно берегти від ультрафіолету близько 3-4 тижнів. Щоб повністю позбавитися небажаних волосків, необхідно від 3 до 5 процедур з інтервалом між ними близько місяця. Отже осінь та зима - ідеальний час для початку курсу епіляції - до весни все буде добре.

Відбілювання. Всі відбілюючі процедури проводяться в холодну пору року, щоб не стимулювати меланогенез. Видаляти можна свіжі пігментні плями - результат пляжного відпочинку, хлоазми після вагітності і з дитинства обридлі веснянки. У домашніх умовах відбілюючого ефекту можна досягти за допомогою огірка, лимона, петрушки і спеціальних кремів і масок, у салоні - за допомогою професійної косметики, що зменшує пігментацію, і пілінга.

Видалення родимок і бородавок.

Щоб позбавитися їх, використовують: скальпель, лазер, рідкий азот, електрику і різноманітну хімію. Що підходить саме вам, потрібно вирішити разом з косметологом і... онкологом. Завдання останнього - визначити наскільки безпечно видалення шкірного "наросту" у кожному конкретному випадку.

Фотоомолоджування. За допомогою направленого пучка високоінтенсивного світла можна не тільки прибрати судинну сіточку і усунути дефекти, пов`язані з кольором шкіри, але і стимулювати оновлення шкіри.

Ефект фотоомолоджування досягається, в першу чергу, за рахунок стимуляції вироблення колагену - білка, що відповідає за пружність шкіри.

Татуаж і перманентний макіяж. Наносити і прибирати татуювання теж краще в холодну пору року: по-перше, загоєння буде швидшим, по-друге, татуювання якийсь час потрібно берегти від ультрафіолету. Все це належить до такого виду татуажа, як перманентний макіяж. Але він, додатково, виконується менш стійкими фарбами і з часом вигоряє на сонці, так що, зважившись на довгий макіяж восени, їм можна насолодитися подовше.

Лікування ослабленого волосся. Ті, хто суворо виконував літні розпорядження "обполіскувати волосся прісною водою після моря, носити головний убір і є більше багатих бета-каротином жовтих овочів і фруктів", цей пункт, напевно, пропустять. Якщо ж влітку волосся близько познайомилося з вітром, спекою і морською водою, то восени вони вимагатимуть особливої уваги. Спочатку потрібно позбавитися кінчиків, що січуться, а потім зайнятися відновленням структури ушкодженого волосся. Для нормальних злегка пересушених і таких, що втратили блиск зазвичай вистачає курс з 4-6 домашніх масок, а ось з серйознішими проблемами краще звернутися в салон і підібрати концентровані медичні сироватки.

Догляд за руками. Шкіра рук, від природи достатньо суха, реагує на літню спеку і сонце відповідно. Тому восени та взимку їй необхідне додаткове живлення і зволоження. Відновити водно-ліпідний баланс і пружність шкіри рук можна за допомогою парафінотерапії або способу, відомого ще нашим прабабусям: на ніч змастити руки персиковою або оливковою олією і надягти тканинні рукавички.

Профілактика купероза. З початком холодів починають заявляти про себе судинні зірочки і сіточки на обличчі. Поки перепади температури на вулиці і в приміщенні не стали критичними, варто зайнятися профілактикою: збільшити надходження вітаміну С в організм, за узгодженням з лікарем пропити аскорутин або інші препарати для зміцнення судин, почати використовувати креми і мазі для профілактики купероза і, нарешті, видалити старі "зірочки" за допомогою вже згадуваної фототерапії або лазера.