Менше їси - довше живеш

На другому році стало зрозуміло, що учасники не в змозі забезпечити собі 2500 ккал на день, які вважаються нормою для здорових, фізично активних людей. Керівник експерименту Рой Уолфорд ухвалив рішення обмежити денну норму до 1800 ккал. В результаті всі учасники помітно схуднули, у них знизилися тиск, рівень холестерину і цукру в крові.

Подальші дослідження довели: на голодному пайку люди довше живуть, зберігають ясність розуму і гнучкість тіла.

Учені схиляються до того, що розгадка лежить в біохімії нашого організму. Ймовірно, при обмеженому надходженні їжі у клітинах включається своєрідний енергозберігаючий режим. І саме з ним пов`язаний вражаючий ефект від низькокалорійної дієти – довга молодість.

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