У Маріуполі за рік відкрито 5 дитячих будинків сімейного типу

Сьогодні Маріупольська міська рада і Благодійний фонд Ріната Ахметова "Розвиток України" підписали Меморандум щодо подоланя сирітства.

Як повідомили УНІАН у фонді основними завданнями у співпраці стали, зокрема зниження чисельності дітей, які потрапляють до інтернатних закладів, повернення дітей із закладів до біологічних сімей і створення сімейних форм виховання.

У фонді Р.Ахметова зазначили, що 83% із 813 маріупольських дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, передано на сімейні форми виховання.

Як підкреслив Маріупольський міський голова Юрій Хотлубей, місто робить все можливе для реалізації політики передання всіх без винятку дітей на сімейні форми виховання.

"У прийомних сім`ях своїх других маму і тата вже знайшли 40 маріупольських хлопчиків і дівчаток; крім цього, за останній рік у місті було відкрито п`ять дитячих будинків сімейного типу, в яких сьогодні виховується 41 дитина. Такий підхід зарекомендував себе з найкращого боку і за схожим сценарієм в найближчому майбутньому в Маріуполі з`являться ще три дитячі будинки сімейного типу. Назріла необхідність визначитися з майбутнім школи-інтернату № 2 і дитячого будинку «Сонечко», які перебувають у підпорядкуванні області. Також до кінця не вирішено питання щодо Центру опіки, який повинен переформатувати свою роботу відповідно до чинних сьогодні норм і правил. При цьому, за його словами, всі позитивні напрацювання і колосальний досвід центру будуть збережені", - сказав Хотлубей, підкресливши, що Маріуполь підтримує ініціативи Благодійного фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» і готовий до співпраці в усіх напрямках.

Директор фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» Анатолій Заболотний подякував Маріупольській міській раді за готовність до якісних змін у питаннях подолання проблеми сирітства в місті і розповів про основні напрямки роботи Фонду в межах програми «Сирітству – Ні!».

«Принцип, за яким Фонд формує співпрацю, є досить прозорим: головною вимогою, котру висуваємо до партнерів, є бажання і готовність змінити ситуацію із сирітством. У Маріуполі таке бажання є, а що ж до профільних служб, то їхня готовність впроваджувати нові прогресивні підходи не викликає сумнівів», - зазначив Заболотний.

У свою чергу керівник проекту «Сирітству – Ні!» фонду Ріната Ахметова "Розвиток України" Дар`я Касьянова розповіла, що фонд розроблятиме програми для підготовки у Маріуполі соціальних працівників, прийомних батьків і вихователів дитячих будинків сімейного типу.

"До наших планів також входить реформування однієї з інтернатних установ і створення на її базі Центру підтримки дітей та сімей. Найкраща допомога дитині – це допомога її родині. Тому великий пласт роботи слід виконати в питаннях підтримки біологічних сімей, які перебувають на соціальному супроводі, та профілактики сирітства загалом», - зазначила Касьянова.