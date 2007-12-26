Рівень захворюваності на грип і ГРІ в Україні не перевищує епідемічного порогу?

15:15, 26 грудня 2007
Країна
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Рівень захворюваності на грип і гострі респіраторні інфекції в Україні не перевищує епідемічного порогу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України, на сьогодні у жодному з 10 контрольних міст Українського центру грипу та ГРІ МОЗ України рівень захворюваності населення не досяг епідемічного порогу.

За даними МОЗ, на минулому тижні зростання захворюваності зареєстроване у м. Вінниці (на 8%, серед дітей – на 6,6%), м. Чернігові (на 7,8% і 12,6% серед дітей), м. Львові (на 3,6% та 3,5% відповідно). У м. Харкові захворюваність зросла серед дітей на 9,14%.

Також МОЗ повідомляє, що вірусологічні лабораторії системи охорони здоров’я України наразі не виділили жодного вірусу грипу.

На сьогодні в Україні понад 400 тис. осіб вакциновані проти грипу.

У цілому в Європейському регіоні ситуація із захворюваністю на грип та ГРІ на цей час характеризується як сезонний передепідемічний підйом захворюваності переважно низької інтенсивності.

 

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