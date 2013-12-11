Правила догляду за шкірою ніг

Правила догляду в домашніх умовах. 1. Відлущуйте шкіру. Щодня перед душем обробляйте сухі стопи дрібноабразивною пилкою. Якщо їх розпарити, то ороговілі частинки шкіри буде важче видалити. Пилочку тримайте вертикально, рухи – в одному напрямку.

2. Тріщини, натоптиші, мозолі.

Глибокі тріщини на п`ятах змащуйте сумішшю гліцерину (продається в аптеці) і 2 стіл. ложик 9%-го оцту. А щоб позбутися натоптишів і мозолів, використовуйте спеціальні пластирі або засоби для видалення мозолів.

3. Використовуйте скраб.

Регулярно обробляйте п`яти скрабом з поліруючі абразивом. Кращими визнані засоби з воском жожоба. Він м`яко відлущує, зволожує шкіру, знімає набряки, до того ж має регенеруючі, ранозагоювальні властивості.

4. Баня для ніг.

Щоб стопи завжди були в ідеальному стані, один раз на тиждень влаштовуйте їм домашню лазню. Розведіть в теплій воді трохи морської солі, додати 2 стіл. ложки оцту і листочки м`яти, вичавіть сік половинки лимона. Опустіть стопи у воду на 10-15 хвилин. Потім витріть, нанесіть живильний крем, загорніть кожну ногу в пакет і укутайте в теплий рушник на 30 хвилин.

5. Користуйтеся кремом для ніг

Щодня вранці використовуйте лосьйон для ніг, а на ніч наносите живильний крем, добре втираючи його в чисту суху шкіру ніг.