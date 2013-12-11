5 найенерговитратнішіих видів діяльності
11:12, 11 грудня 2013Країна
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Як залишитися струнким
З-за столу треба завжди вставати з легким відчуттям ненасиченості.
Хоч би раз в тиждень слід зважуватися і порівнювати результат з попереднім.
Якщо ви бачите, що почали видужувати, треба обмежити або загальна кількість їжі, або її калорійність, або почати більше рухатися, або те, інше і третє одночасно.
Навіть якщо людина любить поїсти, хороші фізичні навантаження не дадуть утворитися зайвим кілограмам. Якщо ваша професія не пов`язана з фізичною працею, треба проходити 6-8 км. щоденно.
Основне харчове навантаження (80-85%) повинне бути у першій половині дня.
Рейтинг. Найенерговитратніші види діяльності
1. Біг - вгору по сходинках 900 ккал/ч
2. Швидкий біг - по прямій (16 км/ч) 750 ккал/ч
3. Їзда - на велосипеді (20 км/ч) 540 ккал/ч
4. Ходьба - на лижах 485 ккал/ч
5. Швидкісне плавання - (2,4 км/ч) 460 ккал/ч
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