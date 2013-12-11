5 найенерговитратнішіих видів діяльності

З-за столу треба завжди вставати з легким відчуттям ненасиченості.

Хоч би раз в тиждень слід зважуватися і порівнювати результат з попереднім.

Якщо ви бачите, що почали видужувати, треба обмежити або загальна кількість їжі, або її калорійність, або почати більше рухатися, або те, інше і третє одночасно.

Навіть якщо людина любить поїсти, хороші фізичні навантаження не дадуть утворитися зайвим кілограмам. Якщо ваша професія не пов`язана з фізичною працею, треба проходити 6-8 км. щоденно.

Основне харчове навантаження (80-85%) повинне бути у першій половині дня.

Рейтинг. Найенерговитратніші види діяльності

1. Біг - вгору по сходинках 900 ккал/ч

2. Швидкий біг - по прямій (16 км/ч) 750 ккал/ч

3. Їзда - на велосипеді (20 км/ч) 540 ккал/ч

4. Ходьба - на лижах 485 ккал/ч

5. Швидкісне плавання - (2,4 км/ч) 460 ккал/ч