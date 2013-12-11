Часник — антибіотик широкого спектру дії
11:16, 11 грудня 2013Країна
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Потужніший за тетрациклін
Часник — антибіотик широкого спектру дії. Він вбиває дуже велику кількість різних бактерій. Дослідження довели, що сирий часник за своїми властивостями не поступається, а в чомусь навіть перевершує широко відомий препарат тетрациклін. Але пам`ятайте, що засоби, засновані на часнику, не можна вживати довгий час у великих кількостях, оскільки часник починає пригнічувати мікрофлору кишечнику і стає причиною подразнення.
1. Потрібно: 4—5 зубчики часнику, 1 стакан вина або оцту.
Спосіб приготування. Часник очистіть, дрібно наріжте і залийте вином або оцтом. Настоюйте не менше 3 год. вживайте по 1 ч. л. 3 рази на день перед їжею.
2. Потрібно: 1 головка часнику, рослинна олія.
Спосіб приготування і застосування. Часник очистіть, дрібно наріжте, залийте охолодженим рослинною олією і настоюйте 6—8 год. Вживайте 2 рази на день за 20 хв. до їжі.
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