Щоб добре виспатися зимової ночі

При недосипанні і нападах вегетососудинної дистонії падає цукор у крові (нова модна хвороба мешканців мегаполісів - гіпоглікемія). Коли його рівень дуже низький, клітини мозку і нервових закінчень недостатньо забезпечуються енергією. В результаті їхня робота перемикається в економ-режим, що викликає млявість і нервозність. Кращий засіб для підтримки цукру в крові - вітаміни групи В у поєднанні з мікроелементом хромом. Ще одна зимова проблема - сомнологи називають її неякісним нічним сном. Темніє рано, і наші біогодинники налаштовані на раніше засипання, але ми лягаємо все одно по звичному графіку. А гарячі батареї і обігрівачі жахливо сушать повітря, що створює некомфортні умови для сну. Взимку рідше провітрюємо кімнати, і повітря застоюється. Все це веде до того, що ми можемо валятися в ліжках і 12 годин підряд, але встаємо все одно розбитими. Серйозно поставтеся до зволоження повітря в квартирі. З цим завданням відмінно справляються прилади - зволожувачі і іонізатори повітря. Це не розкіш. Найкомфортніша температура повітря для засипання - плюс 18 градусів. Отже не залишайте включеними обігрівачі на ніч. Лягайте спати тільки у вільному одязі з льону або бавовни, не допускайте того, щоб вночі потіти. А щоб привчити себе нормально вставати вранці, використовуйте "правило 10 хвилин". Все дуже просто: щодня ставте будильник на 10 хвилин раніше, ніж напередодні. В результаті за тиждень ви зможете без напруження для організму вставати раніше на годину.

Потреба уві сні визначається в першу чергу віком людини. Так, немовлята сплять по 20 годин, дорослим зазвичай вистачає 8 годин, немолоді відчувають себе відпочившими за 6 годин. Проте не завжди вдається "увірвати" навіть це час. Якщо такий графік триває достатньо довго, то незабаром може прийти стан постійної сонливості. За статистикою, нею страждають до 46% жителів мегаполісів. Особливо яскраво вона виявляється в холодну пору року, коли організм "згадує" про зимівлю. Ризик дістати постійну сонливість збільшується, якщо чоловік веде нічний спосіб життя, постійно переміщається з одного часового поясу в інший, працює в задушливому офісі і не має чіткого робочого графіка.

Найефективніші і безпечніші способи засипати без проблем пропонує народна медицина. По-перше, треба спати на животі, підклавши під голову низьку подушку, або на лівому боці (всупереч розхожій думці, це аніскільки не заважає серцю, а ось робота шлунково-кишкового тракту поліпшується).

По-друге, лягаєте спати в один і той же час, заздалегідь провітривши приміщення і прийнявши теплий душ. Перед сном не варто пити міцний чай і каву, вживати спиртні напої.

Від безсоння також допомагають трав`яні подушки, які неважко зробити самостійно. Візьміть листя папороті, лавра, ліщини, пом`яті, герані, материнки, квіти безсмертника, хвою сосни, пелюстки троянд. Можна використовувати комбінацію з декількох рослин: наприклад, лавр, папороть і хміль. Висушіть їх, набийте ними подушки і помістіть на батарею. Аромат розповсюдиться по всій кімнаті і навіє сон. Не перешкодить і покладений під подушку матерчатий мішечок з подрібненим хмелем.

Не варто нехтувати теплими ваннами, ароматизованими ефірними маслами (м`ятне, ромашкове, апельсинове), настоями запашних рослин (хвоя, календула, пом`ята і материнка), а також відваром валеріани. Сприяють міцному сну гарячі ножні ванни з календулою, низкою, м`ятою і материнкою. Прийнявши ванну, не розтирайтеся рушником і відразу лягайте в ліжко.