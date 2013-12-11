Як позбавитися нігтьового грибка
11:18, 11 грудня 2013Країна
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Допоможе народна медицина
«Підчепити» нігтьовий грибок досить просто, адже передається він побутовим шляхом, а ось позбавитися його складніше. Для цих цілей можна скористатися засобами народної медицини, з рецептами яких, ми вас і познайомимо.
Можна приготувати такий розчин: дві чайні ложки спирту змішати з двома чайними ложками оцетової есенції і однією чайною ложкою гліцерину.
Одержаним розчином слід змащувати уражений ніготь, робити це краще на ніч. Загальна кількість процедур складає від п`ятнадцяти до тридцяти. В результаті такого лікування ви позбавитеся хворого нігтя.
Щоб не допустити опіку шкіри при такому лікуванні, її варто ретельно витерти і нанести на суху шкіру жир.
Можна при лікуванні нігтьового грибка скористатися і свіжим листом лопуха, який слід протерти, але не мити. Прожилки із зворотного боку листя розм`якшіть за допомогою молоточка і розкатайте качалкою. Після проведення всіх підготовчих заходів на лист лопуха поставте ногу, а його краї загорніть так, щоб вони покривали пальці ніг, після чого накладіть пов`язку.
Курс лікування складає не менше двадцяти одного дня і складається з двох процедур, що проводяться двічі в день, вранці і увечері.
Лопух розм`якшить хворий ніготь, який втратить свою форму, але надалі знов її знайде. Та і п`ятам своїм ви зробите добру справу, вони стануть гладкими.
Рекомендується для позбавлення від нігтьового грибка використовувати і аптечну 20%-ву настоянку прополісу, в яку слід вмочити ватний тампон і прикласти його до хворого місця. Проводити таке лікування слід щодня, воно допоможе позбавитися старого і хворого нігтя.
Можна також протягом двадцяти днів щодня вранці і увечері наносити на уражені грибком нігті по краплі йоду, та і не варто забувати і про здорові, на вигляд, сусідні нігті, робіть це через день. Через тиждень або трохи раніше ви відчуєте легке печіння і деякий біль біля хворого нігтя, такі відчуття є підтвердженням успішності лікування.
Якщо ж больові відчуття доставляють вам проблеми, то лікування можна проводити рідше, тобто робити процедури не частіше за три рази на два дні.
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