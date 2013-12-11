Перша допомога при нападі стенокардії

Якщо біль виникає під час фізичного навантаження або під час ходьби – негайно припинити навантаження, зупинитися і сісти.

Якщо біль виникає у спокої, в положенні лежачи – відразу ж сісти з опущеними ногами.

Відкрити вікно, розстебнути одяг, забезпечити доступ свіжого повітря.

Прийняти 1 пігулку нітрогліцерину під язик або спорскати під язик 1 дозу нітромінту. За відсутності ефекту прийняти вказані препарати повторно (нітрогліцерин в пігулках з інтервалом в 3 хвилини, нітромінт через 1 хвилину) не більше 3-х разів. У разі появи головних болів на прийом нітрогліцерину слід поєднувати їх прийом з аналгетиками: анальгін, баралгін, седалгин та іншими.

Якщо біль триває понад 20 хвилин і не проходить після 3-разового прийому нітрогліцерину – негайно викликати лікаря швидкої медичної допомоги, при цьому до прибуття швидкої допомоги розжувати 0,25 г ацетилсаліцилової кислоти (аспірину).

При підвищеному артеріальному тиску – прийом всередину або під язик 0,15 міліграм клофеліну або іншого швидкодіючого гіпотензивного препарату в необхідній дозі.

При серцебитті понад 110 на хвилину і відсутності протипоказань прийняти 10 – 20 міліграм анаприліну всередину або під язик.

Хворий повинен знати про те, що якщо біль супроводжується різкою слабкістю, блідістю, холодним потім, запамороченням, це можуть бути ознаки зниження артеріального тиску і прийом нітрогліцерину протипоказаний. У цих випадках слід лягти, відразу ж викликати лікаря швидкої допомоги. Для зменшення болю можна використовувати ацетилсаліцилову кислоту (аспірин) або таблетовані аналгетики: анальгін, баралгін та інші.

Валідол не є основним препаратом першої допомоги і тому його застосування може затягнути напад стенокардії через його слабку ефективність.

Якщо з нападом стенокардії хворому вдається впоратися самостійно, він повинен у найближчі години обмежити фізичні і емоційні навантаження, прийняти рекомендовані для постійного лікування лікарські засоби, порівняти його з попередніми нападами. Після нападу стенокардії, який явно відрізнявся від звичайних (біль виник вперше у спокої або змінилася локалізація або поширеність болю, або біль дуже сильний і незвично тривалий) або виник вперше, обов`язково слід викликати лікаря додому і до його приходу дотримуватися суворого постільного режиму, прийняти рекомендовані для постійного лікування лікарські засоби, включаючи 0,25 г ацетилсаліцилової кислоти (аспірину). При частому пульсі може бути корисний прийом 40 крапель валокордину або корвалолу.

При підозрі на гострий інфаркт міокарду основна самодопомога полягає в негайному виклику лікаря швидкої допомоги. Спроби хворого самостійно дістатися поліклініки абсолютно неприпустимі! Важливе значення має дотримання суворого постільного режиму і використання заходів долікарської допомоги, аналогічних таким при нападі стенокардії.

Необхідно ще раз підкреслити, що невідкладна допомога при стенокардії повинна бути максимально ранньою, оскільки своєчасність надання допомоги має визначальне значення. Хворим на стенокардію і підозрою на гострий інфаркт міокарда життєво важливо знати, коли слід звертатися по невідкладну медичну допомогу і що робити до прибуття лікаря. Певну допомогу в отриманні цієї необхідної інформації можуть надати вищевикладені рекомендації.