Крижаний масаж для здоров`я шкіри

Про омолоджуючу і оздоровлюючу силу льоду відомо ще з давніх часів.

При використанні льоду посилюється приток крові, поліпшуються обмінні процеси, в результаті відбувається очищення шкіри і паралельно з цим, її зволоження. При короткочасній дії на шкіру холодом, підвищується її тонус і еластичність, звужуються пори, розгладжуються зморшки, сповільнюються процеси старіння сполучної тканини і на обличчі з`являється природний рум`янець.

Для сухої шкіри краще скористатися льодом з настоїв подорожника і м`яти, це допоможе позбавитися подразнення і лущення шкіри, підвищить її тонус і зміцнить захисні сили. Вам потрібно буде змішати по одній столовій ложці трави подорожника і м`яти і залити одну столову ложку одержаної суміші стаканом кип`ятку, залишити для наполягання в темному місці на тридцять хвилин.

Після чого настій слід процідити і заморозити.

Після проведеної процедури з використанням льоду, особу слід протерти оливковим маслом і залишити на півгодини, потім зняти масло м`якою серветкою.

Якщо ж шкіра жирна, то вам на допомогу прийде винний лід, який знизить функціонування сальних залоз, зробить шкіру ніжною, шовковистою і звузить розширені пори. Приготуйте лід по такому рецепту: дві ложки трави звіробою і три ложки шавлії залийте половиною стакана кип`ятку і залиште наполягати на півгодини в темному місці.

Після цього процідіть, і влийте третю частину склянки білого вина і заморозьте.

Нормальна шкіра з вдячністю сприйме лід з настою ромашки і шавлії, адже ромашка володіє антисептичними властивостями, а шавлія чудово очищає пори, робить шкіру бархатистою і володіє розгладжуючою дією.

При пігментованій шкірі скористайтеся крижаними кубиками з лимоном і календулою, які володіють м`яким відбілюючим ефектом, а їх бактерицидні властивості просто незамінні.

Якщо з`явилися зморшки на обличчі, то приготуйте кубики з настою липового цвіту і листя малини.

Щоб процедура крижаного масажу була ефективнішою, лід краще заморожувати великими шматками, це можна зробити в пластиковій пляшці. Сіточка підшкірних капілярів повинна охолоджуватися рівномірно за всією площею.

Масажні рухи робіть приблизно двадцять разів, але починати слід з малого, не більше п`яти разів.

Не можна переохолоджувати шкіру, робіть процедуру від двох до п`яти хвилин.