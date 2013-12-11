Люди з отруєння газом до лікарень не потрапляли - МОЗ
11:41, 11 грудня 2013Країна
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У Кабміні брифінг міністра
Серед людей, які звернулися до медичних установ з початку масових протестів у Києві, не було таких, яким поставили б діагноз «отруєння газом».
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила міністр охорони здоров`я Раїса Богатирьова під час брифінгу в Кабміні.
«Серед людей (які звернулися до медустанов – УНІАН) немає жодного діагнозу «отруєння газом»... До наших медичних установ людей з такими діагнозами не доставляли», - сказала Богатирьова.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 грудня, близько 1 години ночі декілька тисяч спецпризначенців оточили Євромайдан і почали штурм барикад, встановлених навколо наметів.
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