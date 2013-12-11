Люди з отруєння газом до лікарень не потрапляли - МОЗ

Серед людей, які звернулися до медичних установ з початку масових протестів у Києві, не було таких, яким поставили б діагноз «отруєння газом».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила міністр охорони здоров`я Раїса Богатирьова під час брифінгу в Кабміні.

«Серед людей (які звернулися до медустанов – УНІАН) немає жодного діагнозу «отруєння газом»... До наших медичних установ людей з такими діагнозами не доставляли», - сказала Богатирьова.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 грудня, близько 1 години ночі декілька тисяч спецпризначенців оточили Євромайдан і почали штурм барикад, встановлених навколо наметів.