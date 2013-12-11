Симптоми комп`ютерної залежності у дитини

Діти готові просиджувати, не відходячи від комп`ютера, годинами і навіть по кілька діб. Вони не їдять, а інколи навіть ходять під себе, аби лише не перервати гру. У європейських країнах, де статистика ведеться ретельніше, ніж в Україні, зафіксовано випадки, коли молоді люди помирали перед комп`ютерами: спочатку в них змінювалася свідомість, потім порушувалися фізіологічні процеси, відключався мозок, вони непритомніли, а пальці в передсмертній агонії продовжували стукати по клавішах.

Психіатри вже дали назву цьому явищу - "комп`ютерна істерія". Якщо такі випадки поки ще рідкість, то перехід життя підлітків з реального світу в комп`ютерний стає все поширенішим явищем. Діти прогулюють школу, стають замкнутими, не спілкуються з ровесниками. Якщо комп`ютера немає вдома, вони "переселяються" в комп`ютерні клуби, проводячи там цілі дні. Якщо батьки не відпускають їх, вони тікають із дому, вилазячи через вікно чи балкон. Якщо не дають гроші, виносять і продають з дому речі, щоб оплатити ці ігри. Лікувати комп`ютерозалежних так само важко, як наркозалежних. Бо їм комфортно у віртуальному світі і вони не хочуть звідти виходити. У грі легко відчути себе героєм, що перемагає інших, заробити мільйон доларів, придбати дорогу машину. У реальному житті потрібно докладати зусиль, щоб вивчити уроки, навчитися заробляти гроші, створити сім`ю, у віртуальному - варто лише натискати клавіші, і картинки з екрана поступово заполонятимуть свідомість.

Від багатогодинного просиджування перед комп`ютером страждає не лише психіка, а й фізичне здоров`я. Результати обстежень дітей, котрі щодня проводять по кілька годин за комп`ютером, показали, що у них знижений імунітет, порушено кровопостачання головного мозку, зі збоями працює серцево-судинна, ендокринна, сечовидільна системи. Адже людський організм від природи пристосований до рухливого способу життя, нерухома поза біля комп`ютера є для нього шкідливою. А надто, коли це діти, тіло яких формується і розвивається. Звичайно не минає безслідно й емоційне напруження, яке обов`язково виникає під час гри. Підвищений артеріальний тиск, порушення серцевого ритму і навіть інфаркти й інсульти у підлітків - ще один негативний наслідок комп`ютеризації.

Який вихід? Чи можна вберегти дітей?

Звичайно, зовсім заборонити користуватися комп`ютером не вдасться. Однак максимально зменшити його негативний вплив можна. Ось кілька порад для батьків.

1. Побільше спілкуйтеся з дитиною. Статистика свідчить, що у переважній більшості комп`ютероманами стають діти, в яких спілкування з батьками зводиться до 15-20 хвилин на день.

2. Цікавтеся іграми, в які грають ваші діти. Якщо ви не можете заборонити синові чи доньці грати, то контролювати мусите.

3. Час від часу (що частіше, то краще) перевіряйте, на які сайти заходить ваша дитина, якою інформацією цікавиться. Це зробити дуже просто.

4. Контролюйте комп`ютерне спілкування дитини. Ніколи не відпускайте її одну на побачення з новими знайомими по Інтернету. Наполягайте, щоб син чи донька йшли туди хоча б разом із друзями чи однокласниками.

5. Обмежуйте перебування дитини за комп`ютером до двох годин на день.

6. Стежте, щоб дитина, окрім комп`ютера, мала інші захоплення: відвідувала гуртки та спортивні секції. Намагайтеся знаходити час для спільних прогулянок та розваг. Близьке й довірливе спілкування батьків з дітьми - найліпший захист від усіляких неприємностей.