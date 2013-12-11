Епідемії туберкульозу на Майдані немає - Богатирьова

Міністр охорони здоров`я України Раїса Богатирьова запевняє, що епідемії туберкульозу на Майдані Незалежності немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на брифінгу в Кабміні.

«Я думаю, що всі, хто перебуває на Майдані, або ті, хто приходять туди, спостерігають… Говорити про те, що спалахнула епідемія, я не можу, але говорити, що небезпека захворіти на цю хворобу надзвичайно висока...», - сказала Богатирьова.

Міністр закликала всіх, хто мав контакти з чоловіком, який помер на Майдані 6 грудня, звернутися до лікарів.

Богатирьова також пояснила, що «діагноз туберкульозу є у дуже багатьох людей і навіть тих, яких медики визначили практично здоровими».

«Тільки за певних обставин вогнище може реалізуватися саме в стані недоїдання, постійного стресу. Людина може ні від кого не заразитися, а реалізувати свій власний збудник», - пояснила міністр.

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня в київській міліції проінформували, що до них надійшло повідомлення про те, що в районі Євромайдану виявлено тіло чоловіка.

Слідчо-оперативна група, яка прибула на місце події, констатувала смерть чоловіка, без видимих ознак насильницької смерті.

Пізніше в столичному головному управлінні міліції повідомили, що причиною смерті чоловіка був туберкульоз легенів.