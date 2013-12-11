Епідемії туберкульозу на Майдані немає - Богатирьова
12:38, 11 грудня 2013Країна
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Назвала чинники небезпеки
Міністр охорони здоров`я України Раїса Богатирьова запевняє, що епідемії туберкульозу на Майдані Незалежності немає.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на брифінгу в Кабміні.
«Я думаю, що всі, хто перебуває на Майдані, або ті, хто приходять туди, спостерігають… Говорити про те, що спалахнула епідемія, я не можу, але говорити, що небезпека захворіти на цю хворобу надзвичайно висока...», - сказала Богатирьова.
Міністр закликала всіх, хто мав контакти з чоловіком, який помер на Майдані 6 грудня, звернутися до лікарів.
Богатирьова також пояснила, що «діагноз туберкульозу є у дуже багатьох людей і навіть тих, яких медики визначили практично здоровими».
«Тільки за певних обставин вогнище може реалізуватися саме в стані недоїдання, постійного стресу. Людина може ні від кого не заразитися, а реалізувати свій власний збудник», - пояснила міністр.
Як повідомляв УНІАН, 6 грудня в київській міліції проінформували, що до них надійшло повідомлення про те, що в районі Євромайдану виявлено тіло чоловіка.
Слідчо-оперативна група, яка прибула на місце події, констатувала смерть чоловіка, без видимих ознак насильницької смерті.
Пізніше в столичному головному управлінні міліції повідомили, що причиною смерті чоловіка був туберкульоз легенів.
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