З початку акцій за меддопомогою звернулися 499 громадян

За період проведення масових акцій з 30 листопада і до 12.00 11 грудня за медичною допомогою до закладів охорони здоров`я звернулися 499 громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник міністра охорони здоров`я Олександр Качур.

За його словами, з них 264 - це працівники Міністерства внутрішніх справ, 210 - мітингувальники, 7 - працівники ЗМІ, 9 - іноземні громадяни, 6 - особи до 18 років, 1 народний депутат.

“За останню добу звернулися 48 громадян. З них 26 - це працівники правоохоронних органів і 22 - цивільні особи”, - повідомив перший заступник міністра.