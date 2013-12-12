Чому розвивається демодекоз

Лікар-дерматолог 28-річний Кузьма Хобзей зі столичного медичного центру "Інститут псоріазу та хронічних дерматозів" радить спершу зробити аналіз, чи кліщ демодекс дійсно є.

Перед тим три дні не вмивайтесь. В лабораторії зішкрябають лусточки шкіри з обличчя, вискубають вію і волосину з голови. Якщо діагноз демодекоз підтвердиться — не панікуйте. Цей кліщ живе на шкірі майже в кожної людини. Починає активно розмножуватися, коли пригнічується імунітет, змінюється склад шкірного сала, кислотність. Вилікувати демодекоз неважко. Призначаю мазі й курс антибіотиків. Необхідно лікувати й першопричину недуги. Рекомендую ще раз звернутись до гінеколога-ендокринолога.

Як правильно доглядати за шкірою?

Коли вмиваєтесь, в жодному разі не користуйтесь милом - воно сушить шкіру. Очищайте обличчя гелями чи пінкою. Для зволоження використовуйте засоби на основі води. Вони не роблять шкіру масною. Також наносьте на обличчя лікувальні мазі. Шкіра має очиститись через кілька місяців.

Чи можна із таким висипом ходити в солярій?

Засмага може приховати деякі дефекти, бо висип помітніший на білій шкірі, ніж на засмаглій. Проте у великих дозах ультрафіолет знижує місцевий імунітет, посилює запалення. Зловживання солярієм провокує старіння шкіри, пігментацію та меланому - рак шкіри.