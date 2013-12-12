Затримано італійця, який намагався ввезти в Україну метадон

На Дніпропетровщині митники затримали громадянина Італії, який намагався ввезти в Україну метадон.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області, при проведенні митного оформлення особистих речей та багажу громадян, які прибули рейсом «Відень – Дніпропетровськ» з використанням технічного засобу співробітники митниці звернули увагу, що в одній з валіз знаходяться предмети, схожі на пластикові контейнери з рідиною.

Дану валізу отримав громадянин Італії, який обрав зону (коридор) спрощеного митного контролю. При проведенні митного огляду було встановлено, що серед особистих речей знаходився поліетиленовий пакет, в якому містяться пластикові контейнери з прозорою рідиною та пігулками в коробках.

Громадянин пояснив, що за допомогою даної речовини проходить лікування від наркозалежності.

За результатами огляду експертизи було встановлено, що вказана рідина є наркотичною речовиною метадон (синтетичний аналог героїну), загальна кількість - 25 пластикових контейнерів.

До слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області направлено заяву про кримінальне правопорушення за ознаками ч.1 ст.305 КК України за фактом незаконного переміщення особами психотропних речовин.