Затримано італійця, який намагався ввезти в Україну метадон
10:34, 12 грудня 2013Країна
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Каже, що лікується
На Дніпропетровщині митники затримали громадянина Італії, який намагався ввезти в Україну метадон.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області, при проведенні митного оформлення особистих речей та багажу громадян, які прибули рейсом «Відень – Дніпропетровськ» з використанням технічного засобу співробітники митниці звернули увагу, що в одній з валіз знаходяться предмети, схожі на пластикові контейнери з рідиною.
Дану валізу отримав громадянин Італії, який обрав зону (коридор) спрощеного митного контролю. При проведенні митного огляду було встановлено, що серед особистих речей знаходився поліетиленовий пакет, в якому містяться пластикові контейнери з прозорою рідиною та пігулками в коробках.
Громадянин пояснив, що за допомогою даної речовини проходить лікування від наркозалежності.
За результатами огляду експертизи було встановлено, що вказана рідина є наркотичною речовиною метадон (синтетичний аналог героїну), загальна кількість - 25 пластикових контейнерів.
До слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області направлено заяву про кримінальне правопорушення за ознаками ч.1 ст.305 КК України за фактом незаконного переміщення особами психотропних речовин.
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