Ліквідовано концерн «Укрветсанзавод»

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про звільнення генерального директора державного концерну «Укрветсанзавод» Віктора Стіпахна у зв`язку з ліквідацією концерну.

Відповідне рішення закріплене розпорядженням Кабміну №964-р, яке оприлюднено на сайті уряду.

«Звільнити Стіпахна Віктора Івановича з посади генерального директора державного концерну "Укрветсанзавод" у зв`язку з ліквідацією цього концерну», - сказано в документі.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2012 року Кабмін ухвалив рішення про реорганізацію держконцерну «Укрветзавод» на державне підприємство.

Віктор Стіпахно був призначений гендиректором «Укрветзавода» в лютому 2011 року.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Укрветсанзавод» утворене з метою координації діяльності учасників із забезпечення екологічного, епізоотичного і ветеринарно-санітарного благополуччя в Україні шляхом утилізації і переробки відходів тваринного походження, неякісних харчових продуктів і продовольчої сировини. На державних ветеринарно-санітарних заводах утилізувалося близько 140-150 тис. тонн відходів тваринного походження щороку. До складу ДП входять 18 ветеринарно-санітарних заводів.