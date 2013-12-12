Гарячий суп - незамінна щоденна страва у холоди

Гастроентерологи рекомендують щодня їсти теплі супи. Добова норма супу - 150-200 грамів. Найбільш приємною консистенцією для шлунка мають кремо - і пюреподібні перші страви. Така текстура полегшує процес травлення і допомагає кращому засвоєнню іншої їжі.

За унікальні лікувальні властивості медиками цінують овочевий суп з брокколі, томатний і гарбузовий суп. У наваристому бульйоні з брокколі міститься сульфорафан - природна речовина, що захищає від захворювань шлунково-кишкового тракту і раку прямої кишки. Важливо, що сульфорафан не руйнується при термічній обробці.

У супі з помідорів міститься антиоксидант лікопін. Його унікальність в тому, що при варінні томатів рівень лікопіну виростає в порівнянні з сирими овочами. У суп із гарбуза міститься незамінний компонент бета-каротину, який в організмі перетворюється у вітамін А. Цей вітамін відповідає за нормальний зір, здоров`я волосся і шкіри.