На ранок до "швидкої" звернулися 6 учасників акцій протесту

У Департаменті охорони здоров’я Київської міської державної

адміністрації повідомили, що станом на 9:00 12 грудня (з початку доби) до лікарів бригад швидкої медичної допомоги звернулися 6 учасників акцій протесту, із яких 3 було госпіталізовано.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Причини госпіталізації – загострення хронічних хвороб та травма гомілки.

Інформацію щодо стану госпіталізованих їхні близькі та рідні можуть дізнатися за телефоном гарячої лінії: 15-03.

Як повідомляв УНІАН, станом на вчора в лікарнях, що підпорядковані Департаменту хорони здоров’я КМДА, наразі перебувають 53 особи з числа учасників акцій протесту в столиці.

Кількість постраждалих у нічній зачистці Майдану в ніч з 10 на 11 грудня станом на 18.00 вчоранього дня скалала 44 особи, з яких було госпіталізовано 20.