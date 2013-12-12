У центрі Києва безкоштовно обстежать на туберкульоз

У центрі Києва 12-14 грудня працюватимуть пункти обстеження на туберкульоз, де всі бажаючі кияни та гості міста зможуть обстежитись безкоштовно.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, медичні мобільні пункти працюватимуть з 12.00 до 20.00 за адресами: вул. Хрещатик, 36 та Майдан Незалежності, 2.

Там можна буде зробити флюорограму, проконсультуватися з лікарем-фтизіатром, та, у разі необхідності, зробити аналіз мокротиння на наявність паличок Коха.

Захід проводить Департамент охорони здоров’я КМДА.

Фахівці нагадують, що туберкульоз – вкрай небезпечна, але виліковна хвороба, та закликають киян і гостей міста скористатися можливістю пройти профілактичне флюорографічне обстеження.