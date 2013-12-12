В Україні завтра йтиме мокрий сніг

В деяких регіонах України завтра місцями йтиме мокрий сніг.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 13 грудня буде хмарна погода з проясненнями. У північних, більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях місцями невеликий мокрий сніг, слабка ожеледь, на решті території без опадів.

В Україні, крім півдня та сходу, місцями туман. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 0-5° морозу, на високогір`ї Карпат, Дніпропетровщині, Херсонщині та в Криму 6-11° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, на Прикарпатті 3-8° тепла; у східних та Запорізькій областях вночі 11-16° морозу, вдень 0-5° морозу.

У Київській області завтра місцями невеликий мокрий сніг, туман, слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

У столиці місцями невеликий мокрий сніг, туман, слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла.