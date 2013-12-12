Всі програми соцзахисту чорнобильців перейдуть до Мінсоцполітики

З наступного року всі програми щодо соцзахисту чорнобильців переходять до Мінсоцполітики. Об`єднання всіх чорнобильських програм в одному відомстві дозволить підвищити контроль над використанням коштів та більше зробити для людей, вважає міністр соціальної політики Наталія Королевська.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міністерства, Королевська зазначила, що було прийнято рішення уряду про передачу всіх програм, спрямованих на соціальний захист чорнобильців, до Мінсоцполітики. «Раніше такі програми були розпорошені по різних відомствах. Концентрація ж коштів в одному місці і оптимізація неефективних пільг дозволить вирішити питання, зокрема, забезпечення сучасним медичним обладнанням таких установ, як Національний науковий центр радіаційної медицини. Це ж, у свою чергу, дасть можливість надати допомогу більшій кількості людей. Реально працювати цей механізм почне вже з наступного року», - сказала вона.

Королевська зазначила, що серед пріоритетів Мінсоцполітики - посилення соціального захисту окремих категорій громадян, постраждалих від аварії на ЧАЕС, які часто «випадають» із загального переліку. Для цього, за її словами, вже розроблені законопроекти, які дозволять посилити, зокрема, соціальний захист вдів чорнобильців і постраждалих дітей, які після досягнення 18-річчя втрачають право на всі пільги.

«Крім того, на підставі пропозицій Центру радіаційної медицини до числа людей, які отримають можливість користуватися пільгами, будуть віднесені люди, хворі на рак щитовидної залози, яким на момент Чорнобильського катастрофи не виповнилося 18 років. Ці законопроекти вже направлені на погодження до інших центральних органів виконавчої влади», - сказала вона.

Серед змін у соціальному захисті громадян, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, що вже діють, Королевська назвала зміну Порядку їхнього оздоровлення. За словами міністра, новий Порядок вже цього року дозволив вперше виділити пільгові путівки для постраждалих 3 і 4 категорій. Крім того, чорнобильці отримали можливість вільно обирати санаторій для лікування з переліку запропонованих.

За інформацією Мінсоцполітики, з 2006 року 14 грудня в Україні відзначають День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

На сьогодні в Україні статус постраждалих мають 2 млн. 107 тис. осіб. Це майже 5% населення. Серед них: 240 тис. ліквідаторів; 117 тис. інвалідів; 454 тис. постраждалих дітей.