Чому розвивається алергічний дерматит

Алергічний дерматит (або атопічний дерматит) - це захворювання шкіри, викликане контактом з речовиною, на яку вже сформувалася алергія.

Взагалі шкірні прояви алергічної реакції трапляються майже в половині випадків. Особливо помітно алергічний дерматит проявляється у маленьких дітей.

Це дозволяє визначити харчову алергію певний продукт до того, як його вживання призведе до формування хронічного захворювання. Крім того, алергічний дерматит може бути взагалі пов`язаний не з алергією, а з проблемним травленням у дитини.

Справа в тому, що шкіра реагує не тільки на алергічний компонент, а й на токсичні (отруйні) речовини, що всмоктуються в кишечнику. Проблема алергічного дерматиту у дітей тісно пов`язана з проблемою молочних сумішей.

При неадекватному розщепленні молочних продуктів у кишечнику дитини розвивається алергічний дерматит. До речі, при переїданні спостерігається та ж картина. У дітей алергічний дерматит з`являється значно частіше, ніж у дорослих.

Пов`язано це з тим, що печінка дорослого справляється з токсинами значно краще. Природно, що алергічний дерматит формується і при прямому контакті алергену зі шкірою алергіка. Зазвичай це побутова хімія - пральні порошки, мийні засоби, шампуні тощо.

Симптоми алергічного дерматиту:

Почервоніння шкіри у вигляді плям або дрібної висипки.

Шкіряний свербіж, що поступово посилюється.

Можлива поява бульбашок. З часом бульбашки лопаються, утворюючи мокрі ранки (це буває у важких випадках). У наслідку на місці таких ранок залишаються скоринки.

Якщо алергічний дерматит не лікувати, не усунути алерген або скорегувати харчування - змінюється структура шкіри.

Шкіра стає грубою, синюшною, помітно потовщується. Шкіра у дитини стає схожою на шкіру рептилії (принаймні - на дотик). З‘являється лущення шкіри, тріщини.

Лікування алергічного дерматиту:

Обов`язково потрібно проконсультуватися у алерголога й дієтолога. Після визначення алергену або непереносимості певного харчового продукту коригується дієта, видаляється алерген і захворювання відступає.

Як лікування зазвичай призначають антигістамінні препарати. Дуже добре діють препарати цетиризину і левоцитеризину.

Помічено, що худі люди практично не хворіють на атопічний дерматит. Це пов`язано з тим, що навіть нормальна їжа у великій кількості не може нормально засвоюватися організмом. Тому грамотна дієта просто необхідна при лікуванні алергічного дерматиту.

lady.tochka.net