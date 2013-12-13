Що коротший список інгредієнтів на етикетці продукту, то краще

Від того, наскільки людина прискіпливо вчитується в етикетку продукту харчування, залежить те, наскільки якісним буде її харчування.

Розмір порції. Це перше, що ви бачите на пачці, але часто не звертаєте уваги. Вся подальша інформація в таблиці буде ґрунтуватися саме на одній порції. Навіть упаковані разом, продукти можуть містити кілька порцій.

Калорії. Звичайні рекомендації споживання калорій в день для жінок – 2000. Перекушуючи, намагайтеся не перевищувати 200 ккал на порцію.

Жири. Звертайте увагу на насичені і трансгенні жири - вони підвищують рівень холестерину. Їх зміст в порції не повинен перевищувати 3 гр.

Солі. Стежачи за кров`яним тиском, споживайте якомога менше солі.

Клітковина. У відділі бакалії шукайте хліб та інші злакові продукти з вмістом від 3 до 5 гр клітковини в порції. Цього вистачить, щоб витримати норму 25-35 гр на день.

Цукор. На сьогодні так і не вирішено, скільки ж цукру можна споживати в день.

Порада: обмежте продукти з великим вмістом цукру. Для цього в магазині читайте склад.

Інгредієнти. Чим коротший список, тим краще. Це означає, що до складу входить менше штучних складових, крім тих, що з високим вмістом і набором вітамінів. У випадку з великим списком – дивіться на перших 5 позицій – виробники вказують інгредієнти у відповідності з їх масовою часткою у продукті.