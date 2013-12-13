Завтра в Україні істотні опади не очікуються.

У західній та південній частині місцями туман. На дорогах України ожеледиця. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 1-6° морозу, у східних областях і на півночі Лівобережжя 5-10° морозу; вдень у західній, південній частині, Вінницькій та Кіровоградській областях від 1° морозу до 4° тепла, на решті території 1-6° морозу.

У Києві та області у суботу очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області впродовж доби 1-6° морозу, у Києві 2-4° морозу.