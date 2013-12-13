Чи у порядку ваші нерви. Тест

Ми пропонуємо вашій увазі тест, за допомогою якого ви зможете визначити, чи вмієте ви тримати себе в руках, контролювати емоції, справлятися з негативними проявами навколишнього середовища. Тест складається з десяти питань, тому вам не потрібно багато часу, щоб його пройти.

Питання 1. Як ви ставитеся до черг?

А) Я ні за що не піду на це! – 0

Б) Якщо це необхідно, то я відстою в черзі – 6

В) Краще піду пошукаю інший магазин – 3

Питання 2. Чи здригаєтеся ви від дзвінка телефону?

А) Не помічаєте цього – 6

Б) Так - 0

В) Ні – 8

Питання 3. Якщо вам потрібно кудись їхати, то за скільки часу ви зазвичай приїжджаєте на вокзал?

А) За годину – 3

Б) За п`ятнадцять хвилин – 9

В) За півгодини – 0

Питання 4. Чи можете ви про себе сказати, що легко «заражаєтеся» хвилюванням іншої людини?

А) Тільки, якщо справа стосується близької вам людини – 4

Б) Я можу «заразитися», якщо не в силах допомогти йому – 6

В) Хвилювання передасться мені у будь-якому випадку – 1

Питання 5. Коли ви переживаєте, ваше самопочуття погіршується?

А) Ні – 8

Б) Іноді буває так, що погіршується – 5

В) Навіть найменше переживання може зробити мене абсолютно хворим і розбитим – 0

Питання 6. Як ви вважаєте, наскільки справедливий вислів: «З часом все влаштується саме собою!»?

А) Це чиста правда – 10

Б) Звичайно, було б здоров’я – 3

В) Людина повинна докладати зусилля для того, щоб щось змінилося – 6

Питання 7. Що ви відчуваєте, коли спізнюєтеся на ділову зустріч або, наприклад, на нараду?

А) Нічого, таке зі всіма могло трапитися – 8

Б) Дуже турбуєтеся і вирішуєте, що краще зовсім пропустити нараду, ніж з`явиться із запізненням – 0

В) Відчуваєте себе незручно – 6

Питання 8. У вас на день заплановано багато подій. Як просуватиметься робота?

А) У вас немов виростуть крила – ви працюватимете чітко і злагоджено, швидко справляючись зі всіма справами по черзі – 6

Б) Ви просто не знаєте, за що хапатися в першу чергу – 0

В) Ви працюєте як завжди, в звичному для вас темпі – 10

Питання 9. Як ви ставитеся до великого скупчення народу?

А) Коли як – 6

Б) Починаєте нервувати – 1

В) Ви не помічаєте натовпу – 9

Питання 10. Як ви спите в незнайомому для вас місці?

А) Добре, якщо для цього створені відповідні умови – 6

Б) Навряд чи ви заснете – 1

В) Ви ніколи не скаржитеся на сон – 10

Результати:

Якщо ви набрали менше тридцять п`яти очок, то ви дуже чутлива людина.

Саме ваша чутливість часто примушує вас страждати. Якщо ви потрапили в ситуацію, коли щось надає на вас негативну дію, то не робіть ніяких дій, поки не долічите до двадцяти.

Ваша сума балів складає від тридцяти шести до сімдесяти?

Про вас можна сказати, що ви людина розсудлива і вийти з себе можете тільки з дуже вагомої причини.

Вам властиво вирішувати проблему, а не аналізувати її.

Набрали більше сімдесяти одного очка?

У вас просто залізні нерви! Неприємні події ви не приймаєте близько до серця.