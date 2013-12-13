Краплі від нежитю зумовлюють залежність

В першу чергу треба відзначити, що залежність викликають не всі краплі в ніс, а лише ті, діючі речовини яких належать до так званих альфа-адреностимуляторів: тобто, оксиметазолин, фенілефрін, ксилометазолін тощо. Вони діють на судини слизової оболонки носа подібно до адреналіну, тобто, звужують їх. Це зменшує набряк і знижує вироблення слизу, які і призводять до закладання носа. Проте чутливість судин до препарату дуже швидко знижується, і для досягнення того ж ефекту необхідне підвищення дози.

Крім цього знижується чутливість судин і до самого адреналіну. Тому за відсутності ліків судини розширюються, проникність їхня збільшується, отже, набрякає слизова оболонка носа і виробляється надмірна кількість слизу. Це примушує людину постійно користуватися краплями, що замикає "хибне коло" медикаментозної залежності.