Біля Жовтневої лікарні розрили могильник?

Будівельні роботи на місці можливого могильника біля Жовтневої лікарні тимчасово призупинені за дорученням Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

За словами заступника голови КМДА Ірени КІЛЬЧИЦЬКОЇ, мер доручив вивчити усі матеріали з цього питання та підготувати історико-архітектурний висновок.

Крім того, проводиться збір проб грунту на земельній ділянці по вулиці Шовковичній, 39/1 для лабораторних досліджень. З фахівцями, які здійснюють буріння для забору грунту, проведено спеціальний інструктаж. На час з’ясування достовірності інформації про наявність на цій території могильника, де можуть бути збудники особливо небезпечних хвороб, територія будмайданчика ретельно охоронятиметься, підкреслили в КМДА.

В прес-службі також нагадали, що дозвіл на зведення житлового будинку по вулиці Шовковичній 39/1 компанія «Житлобуд» отримала у 2004 році.

Як повідомляли цього тижня деякі ЗМІ, під котлован нового будинку біля Центральної міської клінічної лікарні (Жовтневої) розрили могильник XVIII століття, де були поховані померлі від чуми і сибірської виразки. Вчені попереджають, що це небезпечно і може призвести до виникнення нового осередку інфекції.

У спробі привернути до проблеми увагу влади, акцію протесту 24 грудня влаштували лікарі клініки і жителі навколишніх будинків.

За даними учасників акції, наприкінці 1800-х саме тут розташовувався ізолятор для хворих на чуму, холеру і сибірську виразку, вони вмирали сотнями. Тіла померлих тоді за спеціальною вказівкою було заборонено перевозити містом і наказано ховати поблизу. Подібна інфекція зберігається впродовж кількох сотень років, тому якщо медики виявляться праві, то Києву загрожує епідемія сибірської виразки, чуми і холери.

Між тим головний державний санітарний лікар Сергій БЕРЕЖНОВ заявляє, що поки що немає документально підтвердженої інформації про те, що біля Жовтневої лікарні є поховання людей, померлих від сибірської виразки і чуми.

"Але щоб зняти напруженість і запобігти можливому розповсюдженню інфекції, ми вирішили взяти проби ґрунту біля лікарні", - повідомив він.

С.БЕРЕЖНОВ зазначив, що паралельно чиновники займуться пошуком підтверджуючих документів, і "тільки після проведення досліджень можна буде точно сказати, чи є в цьому місці збудники небезпечних хвороб, чи ні, і вжити заходів".